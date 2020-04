Migranti, Bellanova: no espulsioni, nei loro Paesi c’è emergenza sanitaria

Viaggi a senso unico. Mentre i migranti continuano a sbarcare in Italia malgrado l’epidemia di coronavirus, la ministra Bellanova afferma che le espulsioni sono invece impraticabili perché nei paesi di provenienza c’è emergenza sanitaria.

“In questo momento queste persone non possono essere mandate via. C’è un’emergenza sanitaria in Italia e nei Paesi dai quali provengono.”