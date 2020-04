Mattarella: il mondo non sara’ piu’ come prima, nessuno sa come sara’

Roma, 27 aprile 2020 – Mattarella: “Il mondo non sara’ piu’ come prima, ma nessuno sa come sara’”. Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un videomessaggio destinato ai ragazzi nell’ambito dell’iniziativa #LaScuolanonsiFerma. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista