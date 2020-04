Coronavirus, militari russi a Bergamo probabile filone di intelligence

Oltre ai dubbi sulle origini del coronavirus, c’è un altro sospetto che aleggia: la vera motivazione per cui i russi sono venuti in missione nel Nord Italia. A fare chiarezza, per quanto possibile, è Igor Pellicciari, professore di Storia delle Relazioni internazionali all’Università di Urbino e alla Luiss Guido Carli, che su Formiche.net condivide qualche osservazione.

“Ci potrebbe essere un secondo probabile filone di intelligence – scrive l’esperto – di estrema importanza geopolitica, poiché potrebbe ridisegnare gli equilibri mondiali a seconda dei dati che facesse emergere e alle conclusioni di ultima istanza cui potrebbe portare”. Pellicciari fa riferimento all’arrivo dei militari russi a Bergamo. Questi, secondo la sua analisi, potrebbero essere arrivati con l’obittivo di “osservare da vicino la primissima versione del virus cinese sbarcato in Europa con tutte le sue caratteristiche originarie, prima che subisse mutazioni o perdesse forza, per trarne informazioni strutturali che finora sono mancate in parte perché sconosciute, in parte perché nascoste alla sua fonte, in Cina”.