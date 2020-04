Tajani: “Forza Italia non voterà la sfiducia a Gualtieri”

Condividi

Ieri alla Camera, Massimo Garavaglia ha annunciato la mozione di sfiducia contro il ministro Gualtieri per l’ignobile gestione dei negoziati all’eurogruppo che hanno presentato come principale strumento finanziario il MES. Il commento di Forza Italia non si è fatto attendere.

(adnkronos) “Non abbiamo mai votato contro un singolo ministro, mai detto sì a sfiducia individuale”. Così Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, a l’Intervista di Maria Latella, su Sky Tg24, spiegando che Forza Italia non voterà contro il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, al centro di una mozione di sfiducia proposta dalla Lega.







Tajani però, a una domanda su un eventuale appoggio di Forza Italia al governo Conte, ribadisce che “non intendiamo sostenere Conte, lavoriamo nell’interesse del Paese, siamo alternativi a un governo di sinistra”. Riguardo al futuro dell’esecutivo, per vicepresidente di Fi “è auspicabile un governo nuovo, Conte non è stato eletto, ma per ora dobbiamo salvare vite umane”.

Quanto al Def, “così come è non lo possiamo votare, le previsioni non sono come mi piacciono, difficile che daremo il nostro sostegno” dice Tajani.