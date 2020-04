Di Maio: “Colao grande manager”

“Colao è un grande manager e un grande professionista, sta supportando il governo nella fase 2, quella più complicata”. Lo sottolinea il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista alla “Stampa”, spiegando che “dopo Draghi ora si inizia con Colao, quale sarà il terzo nome che verrà usato solo per buttare giù Conte? In quale altro Paese del mondo colpito dalla pandemia il dibattito mediatico si sta concentrando sulla possibilità di un nuovo governo?”. (askanews)