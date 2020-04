Coronavirus, governo pensa a incentivi per bici e monopattini

“Nel prossimo decreto legge, ci saranno incentivi per l’acquisto di bici, bici elettriche e monopattini“. Lo ha detto la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, in un’intervista al Corriere della Sera.

“Modificheremo il codice della strada – ha aggiunto – per consentire l’apertura di piste ciclabili in via transitoria anche solo con segnaletica orizzontale e anticiperemo risorse”.