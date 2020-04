Immuni, la verità sulle app di tracciamento

Condividi

di Luca Donadel

La più grande sciocchezza che si possa pensare: “Privacy? Se non ho nulla da nascondere, che mi importa se mi controllano?”

La storia non ci insegna nulla. Assange e Snowden si sono rovinati la vita per insegnarci che quando un governo sfrutta una paura, come il terrorismo, per imporre tecnologie di sorveglianza di massa, gli esiti non sono mai positivi.