Prof Becchi fermato dalla polizia, “trattato come una bestia”

Condividi

Il prof Paolo Becchi racconta a #Byoblu24 la sua disavventura: mentre andava a comprare le medicine è stato bloccato da agenti della polizia che – denuncia il professore di Filosofia del Diritto all’Università di Genova – lo avrebbero trattato “come una bestia”. Ma allora ci domandiamo: si può uscire per andare a fare la spesa si o no? Perché se si può uscire, bisogna anche avere la garanzia di non essere “trattati come una bestia” da nessuno.