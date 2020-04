Grecia: Intelligence turca infiltrata tra i migranti

La National Intelligence Organization (MIT) turca si è infiltrata nei campi di immigrazione in Grecia, secondo documenti classificati recentemente rivelati. Lo scopo dell’iniziativa sarebbe quello di spiare i critici del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, secondo un rapporto del Nordic Monitor, che ha anche pubblicato copie dei documenti, compresi i rapporti della polizia. In particolare, i documenti affermano che la missione degli agenti era di monitorare i membri del movimento Gülen, un’associazione politica che è stata bandita in Turchia nel 2016, costringendo i suoi membri a rifugiarsi in Grecia.

Il movimento Gülen è fortemente critico nei confronti dell’attuale amministrazione turca, in particolare in relazione al suo sostegno ai gruppi islamici radicali in Libia e Siria. Erdoğan ha accusato il movimento di essere un’organizzazione terroristica, nonostante non glii siano state attribuite azioni violente, e ha lanciato un ampio giro di vite sul movimento, portando a decine di migliaia di arresti. Molti membri del gruppo hanno chiesto e ottenuto asilo nella vicina Grecia per motivi politici.