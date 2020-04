Quando il governo chiede alle imprese di pagare per i suoi errori

di Giuseppe Matranga – – Quando al fine di svolgere un’opera pubblica, come lo scavo di una metropolitana, viene interdetto l’accesso a un’attività privata, come potrebbe essere un semplice negozio, ad essa spetta un ristoro, o per meglio dire un indennizzo; il principio un po’ come accade nel caso dell’esproprio è quello di rimborsare seppur non per l’intero valore di mercato il titolare del bene, e il tutto è giustificato dalla “pubblica utilità”, ovvero il principio per il quale l’interesse pubblico giace al di sopra dell’interesse privato, che viene comunque garantito in qualche misura dallo Stato.

Era il 9 marzo quando con un dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri) il Governo italiano intimava su tutto il suolo nazionale la chiusura di tutte le attività commerciali non fornitrici di beni e servizi di prima necessità al fine di preservare la salute pubblica, oltre che l’ordine per tutti i privati cittadini di restare nelle proprie abitazioni tranne che per motivazioni di comprovata importanza.

Non sta certo a noi di valutare la giustezza di tali provvedimenti riguardanti la salute pubblica, e segnatamente la propagazione dell’infezione virale da covid-19, una considerazione in merito però va fatta: era il giorno 21 febbraio quando sorse evidente la nascita di un focolaio nella provincia lodigiana; sembra il caso inoltre di puntualizzare come ancor prima, in data 31 gennaio il Governo promulgava lo Stato di emergenza per la durata di sei mesi a causa della potenziale epidemia influenzale.