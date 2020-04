Merkel: Cina sia trasparente sull’origine del virus

Sull’origine dell’epidemia di coronavirus, per la quale Trump ha già più volte accusato Pechino, anche il cancelliere tedesco Angela Merkel ha sollecitato maggiore chiarezza.

“Credo – ha detto – che una Cina più trasparente sull’origine del virus, sia meglio per tutto il mondo per poterne trarre lezione”. E nel frattempo, nonostante i risultati ottenuti nel contrasto al coronavirus in Germania, non bisogna abbassare la guardia.

E’ ancora alta tensione tra Pechino e Washington. Per Donald Trump la Cina dovrà pagare le conseguenze della pandemia di coronavirus “se ne sono intenzionalmente responsabili”, ma “non se è stato un errore”.