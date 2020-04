Meluzzi contro lo Stato di Polizia e i ‘virologi’ rock star

Il professor Alessandro Meluzzi: “Si rassegnino virologi rock star e fanatici di Stati di polizia e microchip cutanei per tutti la loro grande festa sta per finire. Potranno tornare alla nostalgia per confessionionali gesuitici tra inquisizione e grande fratello o intercettazioni della Stasi! A noi non piacciono.”