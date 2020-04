Coronavirus, Merkel: Germania solidale ma nell’ambito dei Trattati UE

Condividi

“La Germania non solo vorrebbe essere solidale, ma lo sarà. Deve però esserlo nella cornice degli attuali trattati europei, e con uno sguardo a tutti gli Stati europei”. Lo ha detto Angela Merkel a Berlino, rispondendo a una domanda sul consiglio europeo di giovedì prossimo e sulla pressione per gli eurobond. “Io dico sempre che alla Germania le cose non possono andar bene se non vanno bene all’Europa”, ha aggiunto. “Si può anche discutere di nuovi trattati (Eurobond, ndr), ma servono due tre anni per trovare soluzioni. E in questa pandemia abbiamo bisogno di soluzioni veloci”.

Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel, rispondendo a una domanda sul consiglio europeo di giovedì prossimo, e sulla pressione sugli eurobond. Risposte rapide, cambiamenti in ambito trattati – Sono necessarie “risposte rapide” per i Paesi più colpiti dal coronavirus, ha detto Angela Merkel, aggiungendo che “è evidente che stiamo parlando di una pandemia e non di errori nella gestione economica” dei vari bilanci nazionali. “Ho sempre detto che il nostro faro è la solidarietà e che la Germania starà bene se starà bene l’Europa tutta, e mi addolora doverlo sempre sottolineare”, ha affermato ancora la cancelliera.





A livello Ue “abbiamo gia’ un pacchetto di 500 miliardi negoziato dai ministri delle Finanze”, ha sottolineato ancora Merkel, secondo la quale “certo il bilancio Ue non sarà come avevamo previsto, e questo vale per tutti, ma i cambiamenti saranno considerati nell’ambito dei trattati, mentre noi ora abbiamo bisogno di risposte rapide”. Pechino faccia trasparenza su genesi covid-19 Infine la Cancelliera tedesca ha esortato il governo cinese alla massima trasparenza sulla genesi del nuovo Coronavirus. “Più la Cina rende conto in modo trasparente della genesi di questo virus – ha dichiarato in conferenza stampa – meglio sarà per tutto il mondo, in modo da trarne le giuste le lezioni”. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-merkel-germania-sara-solidale-entro-trattati-ue-d67293fc-c4c1-41c6-a940-3574521d7002.html

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul