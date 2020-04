Lamorgese riapre hotel Villa Sikania per ospitare i migranti

– Soltanto ad ottobre era stato chiuso, con grande giubilo da parte sia dei cittadini che dell’amministrazione locale. Questa mattina invece, la sorpresa: all’interno dell’ex hotel Villa Sikania, trasformato poi in un centro di accoglienza, sono stati trasferiti 70 migranti. Si tratta di uno dei gruppi approdati nei giorni scorsi a Lampedusa e per i quali si è reso necessario un immediato trasferimento in Sicilia, in quanto sulla più grande delle Pelagie non c’era più spazio. Ma da allora, sono iniziate le difficoltà da parte delle varie Prefetture siciliane nell’organizzare la logistica relativa all’accoglienza delle persone sbarcate in questo inizio di aprile.

Tutti i migranti devono ovviamente rispettare la quarantena, ma trovare luoghi idonei ed in grado di soddisfare le distanze sociali e di sicurezza per evitare i contagi da coronavirus, appare molto difficile. E così, ecco che si arriva alla vicenda del Villa Sikania: ex hotel situato all’interno del centro abitato di Siculiana, piccolo comune alle porte di Agrigento, da questa mattina le stanze della struttura sono state aperte per ospitare per l’appunto 70 migranti.