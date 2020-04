Nominato presidente della Task force per coordinamento task force italiane

Alessandro De Nicola (Adam Smith Society), senior Partner delle sedi italiane dello studio legale Orrick e Componente del Board mondiale di Orrick, scrive su Twitter: “Ringrazio sinceramente i presidenti di Camera e Senato per avermi scelto quale presidente della task force per il coordinamento delle task force italiane e per la gestione del loro accorpamento ed eventuale scioglimento. Potrò scegliere i suoi componenti da casa”

De Nicola vanta una vasta esperienza in diritto commerciale e societario, fusioni e acquisizioni, diritto della concorrenza e governo societario. Ha lavorato su complesse transazioni nazionali e transnazionali tra cui acquisizioni e ristrutturazioni societarie per alcuni dei più importanti attori del mercato.