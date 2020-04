Minniti: regolarizzare 600mila clandestini per fare un favore all’Italia

Condividi

“Un paese che lotta contro il coronavirus non può avere sul proprio territorio persone che sono fantasmi senza identità, irrintracciabili, che vivono in baraccopoli illegali potenziale focolaio di epidemia. Non è agli stranieri che facciamo un favore regolarizzandoli, ma all’Italia perché ne va della salute pubblica”. Ne è convinto l’ex ministro degli Interni degli ultimi governi di centrosinistra, Marco Minniti, che in un’intervista a la Repubblica avverte: “Il rischio è che con la pandemia si rompa qualcosa di molto profondo nel tessuto connettivo del nostro paese e delle democrazie più in generale”.

E se per l’ex titolare del dicastero del Viminale “stare a casa è una drammatica necessità”, non è tuttavia anche “una strategia per una democrazia” in quanto nulla sarà come lo era prima e si deve mettere nel conto, almeno, che ci sarà una “perdita di lavoro, accompagnata al dolore della perdita delle vite” oltre ad un “abbassamento rapido del tenore di vita per milioni di persone “.