Coronavirus, Sardegna: Protezione civile cerca hotel per quarantena migranti

CAGLIARI. La protezione civile cerca alberghi in Sardegna per mettere in quarantena i migranti. La notizia trapelata alcuni giorni fa da diversi esponenti politici, su cui si era pronunciato anche il presidente della Regione Solinas (QUI LA NOTIZIA), ha avuto un’ulteriore conferma.

È tutto scritto in una comunicazione di Federalberghi inviata ai proprietari e gestori di hotel e b&b dell’Isola, in cui si inoltra la richiesta fatta dalla Protezione Civile italiana di ospitare migranti in quarantena nelle strutture attualmente chiuse a causa del Covid-19.

Si cercano in particolare “strutture da 50/100 posti letto e preferibilmente ubicate in contesti isolati”, si legge, “La richiesta riguarda tutto il sud Sardegna”, in caso si avessero disponibilità da segnalare. www.youtg.net