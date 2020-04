Caos prestiti alle imprese, sindacati bancari scrivono a Lamorgese

“Alcune banche non sono ancora pronte, poiché non hanno predisposto le circolari interne né hanno modificato le procedure per poter accogliere le richieste da parte della clientela” e “tale situazione potrebbe generare tensione fra i clienti che si recheranno nelle filiali bancari, sfociando in fenomeni di violenza“.

E’ quanto scrivono in una lettera, destinata al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e per conoscenza ai Prefetti italiani, i segretari generali dei sindacati bancari Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, nella quale chiedono “di nuovo, al suo ufficio e alle forze dell’ordine un intervento volto a rafforzare la sicurezza sociale, a tutela della sicurezza di chi si trova sui posti di lavoro e della clientela bancaria tutta”. Secondo le parti sociali, infatti, fenomeni di violenza “sono già stati registrati, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori bancari, in queste ultime settimane”.