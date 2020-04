Coronavirus, Pompeo: “Laboratori Wuhan vicini a mercato”

“Quello che sappiamo è che il virus si è originato a Wuhan, in Cina. E sappiamo che l’Istituto di Virologia di Wuhan è a poche miglia di distanza da dove era il mercato“. Così, in un’intervista a Fox News, Mike Pompeo ha risposto quando gli è stato chiesto delle rivelazioni, riportate da Fox e dalla Cnn, riguardo al fatto che l’intelligence americana si sta concentrando sull’ipotesi che il virus sia nato in un laboratorio cinese e non in un mercato e poi per incidente si sia diffuso.

“Abbiamo ancora molto da sapere, il governo degli Stati Uniti sta lavorando diligentemente per scoprirlo”, ha aggiunto il segretario di Stato insistendo sulla necessità che Pechino “si apra” e condivida tutte le informazioni riguardo a come sia iniziata la pandemia di Covid 19.