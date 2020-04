Coronavirus, lettera aperta dei medici: “Test non ci sono, bisogna dire la verità”

Condividi

“Ora dire che si devono fare tamponi a tutti è certamente di facile comprensione e raccoglie ovvi consensi. Ma forse si dovrebbe raccontare la verità, e cioè che i test per tutti non ci sono (e dubitiamo ci saranno mai), né risorse organizzative ed economiche per farli. Pertanto dovranno essere considerate strategie ‘progressive’, mirate a campioni della popolazione”. Questo si legge in una lettera aperta indirizzata agli italiani e firmata da una cinquantina di medici di centri in tutta Italia in prima linea nella lotta al Covid-19, che contiene una riflessione ad ampio raggio su come il Paese si sta approcciando all’emergenza coronavirus, mentre continua a salire il bilancio dei camici bianchi morti per il coronavirus in Italia (l’ultimo, tragico aggiornamento della Fnomceo parla di 127 vittime, mentre sono 9 i farmacisti deceduti).

Tra i firmatari della lettera figurano diversi nomi di Bergamo, una delle province più colpite dai contagi, ma non solo. Ci sono medici operativi a Catanzaro, Padova, Rimini, Pavia, Napoli, in tutta Italia e persino nelle svizzere Locarno e Ginevra. I camici bianchi mettono in guardia dal “bisogno ‘sociale’ di additare un responsabile per ogni evento” e dal rischio di “trarre conclusioni a ‘partita’ ancora in corso”, ricordando anche l’incredulità e la diffidenza con cui “due mesi fa, non decadi fa” si guardava a quello che stava succedendo in Cina, nella convinzione che non sarebbe stato “un nostro problema”.

Coronavirus, la questione dei numeri dell’epidemia e dei tamponi