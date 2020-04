Coronavirus, il governo crea il premio Tafazzi

di Antonio Amorosi – Riesci a pagare le tasse nonostante la pandemia? Il governo con l’articolo 71 del Cura Italia ti permette di vantartene per essere più competitivo sugli altri.

Abbiamo scoperto tra le pieghe del Cura Italia un maxiemendamento approvato dal Senato che prevede la “menzione” per chi rinuncia alle sospensioni dei pagamenti delle tasse. Non un semplice riconoscimento dal valore morale ma scatterà la menzione per chi rinuncia alle sospensioni dei pagamenti, riuscendo a rispettare le scadenze di versamento. Riconoscimento utilizzabile per farsi pubblicità e per finalità commerciali. Il maxiemendamento è diventato l’articolo 71 al decreto Cura Italia.

Con un Paese in ginocchio, milioni di persone con le attività chiuse, senza denaro, senza aiuti reali, sprovvisti anche delle mascherine per proteggersi, con i medici in prima linea che muoiono, il governo ti permette di fare lo sbruffone col tuo vicino che sta peggio di te. Altro che coesione sociale e non lasceremo indietro nessuno!