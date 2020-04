Bari, “non mangio da tre giorni”. Anziano in lacrime soccorso dai poliziotti

A Bari i poliziotti soccorrono un anziano senza fissa dimora e gli donano la spesa. I poliziotti della Volante in servizio di controllo nel centro città lo hanno notato mentre era seduto su una panchina nei pressi dell’Ateneo: solo, singhiozzava tenendosi il viso tra le mani. Così i due agenti si sono avvicinati all’anziano per capire cosa stesse accadendo: a loro l’uomo, un 80enne, ha così spiegato di non avere una fissa dimora e di non avere altri familiari, se non un figlio a Torino che non vede da tempo, e ha confidato di non mangiare da tre giorni per mancanza di mezzi di sostentamento.

„Gli agenti, colpiti dalle difficoltà e insieme dalla profonda dignità dimostrata dall’anziano, hanno immediatamente deciso di aiutarlo, e hanno raggiunto un vicino panificio, acquistando per lui pane, focacce e generi di prima necessità. L’uomo, commosso, ha ringraziato gli agenti e tutta la Polizia per la vicinanza e il gesto di solidarietà.

www.baritoday.it