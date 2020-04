Quarantena coronavirus, sventato dai Cc pranzo di 5 persone su terrazzo

video.repubblica.it

Mentre sbarcano serenamente centinaia di clandestini e gli spacciatori vanno a spasso tranquillamente per le vie di alcune città, non c’è scampo per gli italiani, che pensano di aggirare i controlli in materia di divieti per contenere l’emergenza coronavirus: neanche sui terrazzi è possibile nascondersi. Grazie all’elicottero, i carabinieri hanno individuato cinque persone che pranzavano sul tetto di una palazzina di Bisceglie. All’avvicinarsi del mezzo aereo sono scappate via ma sono in corso le indagini per identificarle.

I controlli con gli elicotteri continueranno anche oggi e si intensificheranno a Pasqua e Pasquetta, considerato che l’attività informativa degli investigatori ha consentito di appurare che molte tavolate sui terrazzi condominiali sono state organizzate in alcuni quartieri della città.