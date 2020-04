Farinetti: Ok patrimoniale, prelevare risparmi degli Italiani come fece Amato

Condividi

“Quando una famiglia ha problemi finanziari, cosa fa? Va in banca e utilizza i propri risparmi”. Oscar Farinetti pensa che sia opportuna una patrimoniale, in una situazione di emergenza come quella del coronavirus.

In un intervista al Fatto Quotidiano, il patron di Eataly ricorda che gli italiani sono un popolo di risparmiatori, che detiene il 5,4 per cento della ricchezza mondiale. “Bisognerebbe fare come fece Giuliano Amato nel ’92: se versassimo soltanto il 2 per cento di questa bella montagna di quattrini – spiega -, manderemmo nelle casse dello Stato 82 miliardi di euro. Una cifra rispettabile con la quale possiamo sfangarla e ripartire”.