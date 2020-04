Coronavirus, sale a 107 il bilancio dei medici morti

Condividi

E’ salito a 107, con un ginecologo e un medico di medicina generale, il bilancio dei medici morti in Italia per l’epidemia del coronavirus. Lo fa sapere la Fnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che sul proprio sito (listato a lutto) pubblica l’elenco dei sanitari vittime del covid-19.Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istituto superiore di Sanità (9 aprile), sono in tutto 14.066 gli operatori sanitari contagiati in Italia dal coronavirus.