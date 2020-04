Inps, stop bonus da 600 euro per i professionisti

Condividi

Un altro scivolone per l’Inps. Dopo il tilt del sito e la diffusione dei dati personali dei richiedenti, ecco che arriva anche un dietrofront. Sono infatti cambiati i requisiti per ottenere il bonus da 600 euro per i professionisti, previsto dal decreto Cura Italia. Una misura, questa, approvata per far fronte all’emergenza coronavirus e che, dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale, si ritrova modificata.

L’indennità ora spetta agli iscritti “in via esclusiva” alle Casse private “non titolari di trattamento pensionistico”. Un dettaglio che blocca tutti i pagamenti destinati nell’immediato alle domande fino ad ora presentate. Insomma, una grande confusione tormenta anche l’Istituto nazionale della previdenza sociale. liberoquotidiano.it