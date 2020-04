Coronavirus, si dimette presidente del Consiglio europeo della ricerca

Condividi

Il presidente del Consiglio europeo della ricerca – il massimo scienziato dell’UE – si è dimesso dopo non essere riuscito a convincere Bruxelles a istituire un programma scientifico su larga scala per combattere Covid-19. Il professor Mauro Ferrari, che ha iniziato un mandato di quattro anni come leader del principale istituto scientifico europeo il 1 ° gennaio, ha presentato le sue dimissioni al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen martedì pomeriggio.

“Sono stato estremamente deluso dalla risposta europea a Covid-19”, ha dichiarato in una nota al Financial Times. “Sono arrivato al CER un fervente sostenitore dell’UE [ma] la crisi di Covid-19 ha cambiato completamente il mio punto di vista, anche se gli ideali di collaborazione internazionale continuo a sostenere con entusiasmo“.







Il CER, istituito nel 2007 per finanziare i migliori scienziati europei, è diventato una delle agenzie di finanziamento più prestigiose al mondo con un budget di circa 2 miliardi di euro all’anno.

Il prof. Ferrari, un pioniere italo-americano della nanomedicina, ha affermato che la sua frattura con la Commissione europea è iniziata all’inizio di marzo “poiché è diventato evidente che la pandemia sarebbe stata una tragedia di proporzioni forse senza precedenti“.

Ha detto che ha proposto di istituire uno speciale programma ERC per combattere Covid-19. “Ho pensato che in un momento come questo, i migliori scienziati del mondo avrebbero dovuto disporre di risorse e opportunità per combattere la pandemia, con nuovi farmaci, nuovi vaccini, nuovi strumenti diagnostici, nuovi approcci dinamici comportamentali basati sulla scienza, per sostituire le intuizioni spesso improvvisate dei leader politici “, ha detto.

Ma il Consiglio scientifico del CER, il suo organo di governo, ha respinto all’unanimità l’idea, ha affermato, sulla base del fatto che il suo mandato gli consente solo di finanziare la ricerca “dal basso” proposta dagli scienziati, piuttosto che programmi più ampi “dall’alto verso il basso” con obiettivi stabilito dai leader dell’UE.

“Ho sostenuto che questo non era il momento per la governance scientifica di preoccuparsi eccessivamente delle sottigliezze delle distinzioni tra ricerca bottom-up e ricerca top-down”, ha affermato il prof. Ferrari, che ha trascorso gran parte della sua carriera come importante ricercatore oncologico negli Stati Uniti .

Ha detto di avere una seconda possibilità quando la signora von der Leyen gli ha chiesto le sue opinioni sull’affrontare la pandemia. Ha quindi sviluppato un piano “a cui ha contribuito direttive sostanziali”.

“Il fatto stesso che ho lavorato direttamente con lei ha creato un temporale politico interno”, ha detto. “La proposta è stata trasmessa a diversi livelli dell’amministrazione della Commissione europea, dove credo si sia disintegrata all’impatto”.

La commissione ha confermato che il Prof. Ferrari si è dimesso ma non ha risposto a una richiesta di ulteriori commenti.

Il prof. Ferrari ha lamentato “la totale assenza di coordinamento delle politiche sanitarie tra gli Stati membri, la ricorrente opposizione a iniziative di sostegno finanziario coese, le pervasive chiusure frontali unilaterali” nell’UE.

La pandemia ha alimentato le tensioni all’interno del blocco e ha portato alla critica che alcuni paesi dell’UE non sono riusciti a cooperare o mostrare solidarietà con quelli colpiti più duramente dal coronavirus.

Janez Lenarcic, il commissario europeo per la gestione delle crisi, ha detto martedì che gli Stati membri inizialmente non avevano offerto l’aiuto necessario per l’Italia, mentre il bilancio delle vittime è salito alle stelle.

“C’è stata una risposta inadeguata alla richiesta italiana di assistenza da parte di altri Stati membri dell’UE”, ha detto martedì ai giornalisti a Bruxelles, mentre ha svelato un piano per inviare medici e infermieri dalla Romania e dalla Norvegia all’Italia. “Ma le cose sono cambiate ora.”

Con l’accordo della commissione, il Prof. Ferrari è rimasto professore a tempo parziale presso la School of Pharmacy dell’Università di Washington a Seattle dopo essere diventato presidente del CER. Ha in programma di istituire un’iniziativa di ricerca internazionale per combattere Covid-19 dagli Stati Uniti.