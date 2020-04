Coronavirus, Luttwak: in Italia la magistratura sarà ostacolo alla ripresa

I nuovi dati autorizzano a sperare in una svolta?, chiede Giovanni Floris a DiMartedì su La7, rivolgendosi ad Edward Luttwak. Si parla ovviamente del coronavirus, della frenata dei contagi. Se ne parla nella puntata del 7 aprile. E nel rispondere, il politologo Usa, va oltre, individuando quale sarà il principale problema per la ripartenza in Italia: la magistratura.

“È molto difficile per me: sono terrorizzato. Vedo gli italiani senza la cravatta: significa che la situazione deve essere davvero atroce. Ce l’hanno solo Salvini e Sileri. Gli statunitensi non ce l’hanno mai la cravatta, ma quando gli italiani se la tolgono deve essere una crisi mondiale”, premette Luttwak con ironia.