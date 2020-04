Farage: la UE è solo una base di potere a Bruxelles, non vi aiuterà

“Spero che gli italiani aprano gli occhi e si rendano conto che l’Unione europea non va a vantaggio dei suoi stati membri, dei lavoratori, dei cittadini. La UE è l’edificazione di base di potere a Bruxelles, che vuole fornirisi di un esercito. Se pensate che la UE verrà in vostro soccorso in questo momento, ebbene, non avverrà. La BCE è un poliziotto che dà al prigioniero un rancio migliore o più tempo da trascorrere nel coetile del carcere. Guardiamo in faccia la realtà. Ad un certo punto ci sarà una sommossa popolare che potrà causare ulteriori difficoltà economiche. Gli italiani vogliono vivere in una democrazia dove il popolo è sovrano o vogliono essere governati da una banda di sconosciuti? Ci sarà l’Italexit. ”