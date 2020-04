Coronavirus, Lombardia: Fontana riapre i mercati coperti

In Lombardia potranno riaprire i mercati coperti, chiusi in tutto il territorio dopo l’ordinanza di sabato. “La Regione Lombardia – spiega una nota – ha predisposto un’ordinanza, a firma del presidente Attilio Fontana, grazie alla quale i ‘mercati coperti’ da martedì potranno essere aperti alle medesime condizioni che valgono per i supermercati”. tgcom24.mediaset.it