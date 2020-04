Coronavirus, Merkel: ”Mes può creare sicurezza per tutti”

“L’Europa si trova davanti alla più grande prova dalla sua nascita”. Lo ha detto la Cancelliera Angela Merkel a Berlino in conferenza stampa. “Una grande prova per la salute, tutti i membri sono colpiti. Uno shock simmetrico, come si dice in gergo tecnico”, ha sottolineato. “È interesse di tutti e della Germania che l’Europa ne esca forte”. “Avremo bisogno – ha detto – di un programma di ricostruzione dopo questa difficile cesura, anche a livello europeo, non solo a livello delle nazioni. E anche qui la Germania è pronta a fare la sua parte”.

La Merkel è tornata a parlare del Mes nel quale – ha detto – ci sono “linee di credito precauzionali che sono legate a condizionalità minime”. “Questo permette di creare sicurezza per tutti”, ha affermato. La Cancelliera ha poi citato la possibilità di ricorrere nei trattati al titolo dedicato alle calamità naturali – la pandemia è un caso analogo, ha affermato – e la proposta “Sure” fatta dalla Commissione europea.