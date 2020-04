Coronavirus, Boris Johnson in terapia intensiva

Condividi

Ricoverato da ieri il premier britannico Boris Johnson è stato aiutato con l’ossigeno. La situazione si è aggravata nel corso della giornata, fino a finire in terapia intensiva alle 19 di questa sera. E’ ricoverato al St Thomas’s Hospital e le sue condizioni sono notevolmente peggiorate nelle ultime ore

Il ministro degli Esteri, Dominic Raab, è stato incaricato di sostituirlo “laddove sarà necessario”.

I hope and pray for @BorisJohnson to come through this ordeal quickly.

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) April 6, 2020