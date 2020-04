Montebelluna: imprenditore 54enne si toglie la vita

L’ad della Zoppas srl aveva 54 anni. Si è tolto la vita nella sua casa. Lascia la moglie e due figli

MONTEBELLUNA (TREVISO) – Si è tolto la vita Marco Colognese, noto imprenditore 55enne, figlio di Franca Zoppas, della storica famiglia di industriali coneglianesi e tra i proprietari delle acque San Benedetto. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato giovedì mattina, nella sua abitazione a Montebelluna.

A spingerlo al gesto estremo sarebbe stato un disagio personale con il quale conviveva da tempo e che sarebbe stato aggravato dall’isolamento per l’emergenza sanitaria. Sposato e padre di due figli, era impegnato nelle aziende del gruppo Zoppas. Lavorava come manager per la San Benedetto acque minerali di Scorzè. Si occupava anche di gestire le proprietà di famiglia da quando, nel 2004, era scomparso il padre Renzo.