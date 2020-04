Delmastro: Di Maio donerà 500 milioni a Cooperazione internazionale

(Agenzia Italia News) DELMASTRO (Fdi) FURIOSO CONTRO DI MAIO: “HA versato 71 MILIONI A TUNISIA E BOLIVIA e stanzia 500 milioni per la Cooperazione internazionale

“Noi riteniamo che quei 70 milioni dovevano rimanere in patria per difendere quei medici che dal governo candidamente chiamano “angeli” ma che ogni giorno in corsia devono stendere le mascherine ad asciugare perché le hanno finite. Per il potenziamento sanitario hanno erogato 250 milioni di euro, ma i milioni potevano essere 750. Siamo preoccupati perché nei prossimi giorni il Comitato congiunto stanzierà 500 milioni di euro per la cooperazione internazionale, e sono altri milioni sottratti agli italiani.

“Sono stati erogati solo 400 milioni alle famiglie indigenti, mentre ne potevano stanziare 900. Vengono destinati 600 euro alle partite iva, facendole passare per le forche caudine di un click day infame, ne potevano erogare molte di più.

Il nemico è invisibile ma la trincea dove si combatte è visibilissima e si chiama Italia e noi siamo in trincea. La maggioranza rossogialla la sta disertando perché l’esecutivo alza ogni vessillo nazionale tranne quello tricolore”.