Crisi coronavirus, rinviato Cdm su decreto liquidità a imprese

Potrebbe svolgersi sabato o domenica la prossima riunione del Consiglio dei ministri, che dovrebbe varare il decreto contenente le misure per dare liquidità alle imprese colpite dall’emergenza Covid-19. La riunione era stata prevista inizialmente per domani ma in queste ore si sta ancora lavorando al testo. A questo proposito, intorno alle 19.30 si terrà a palazzo Chigi una riunione tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dei Rapporti con il parlamento Federico D’Incà e i capigruppo di maggioranza. www.agenzianova.com