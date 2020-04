Coronavirus, Istat: a Bergamo +294% di decessi a marzo

Nella sola città di Bergamo tra il primo e il 21 marzo i morti sono aumentati del 294% rispetto ai decessi avvenuti in città nello stesso periodo dell’anno scorso: 398 contro 101. A Brescia l’aumento è stato del 109%; Crema ha segnato il +347% e a Codogno il rialzo è stato del 480%: nella cittadina del Lodigiano si è passati da 15 a 87 morti nei soli primi 21 giorni di marzo.

Sono i numeri dei decessi totali dei primi 21 giorni di marzo raccolti dall’Istat, cifre che fotografano quante persone siano more in ciascun comune, a prescindere dalla causa del decesso. Nella Lombardia falcidiata dal Coronavirus la crescita è sensibile un po’ ovunque. Milano segna il +17,4%, con 154 morti in più in un anno: da 885 a 1.039.