Operatore sanitario casa di riposo: «A Soleto anziani senza cibo da giorni»

«Gli anziani ora sorridono e ci ringraziano. Ma domenica scorsa, quando siamo entrati nelle loro stanze, ci hanno chiesto subito cibo e acqua. Non mangiavano e non bevevano da giorni. I vassoi con il pranzo e la cena erano stati accatastati sui comodini e per molti di loro era impossibile raggiungerli». Abbandonati, a digiuno e senza cure mediche. In cinque già deceduti. E altri 55 contagiati dal coronavirus. Lasciati soli da chi avrebbe dovuto accudirli e invece ha scelto la strada della quarantena.

La vicenda è riportata da quotidianodipuglia.it – Un dramma che sembrava senza fine quello che hanno vissuto 93 anziani non autosufficienti ospitati nella residenza sanitaria La Fontanella di Soleto. Un fatto gravissimo. Un inferno, come lo ha definito lo stesso sindaco Graziano Vantaggiato che lo scorso 21 marzo ha prima revocato l’incarico alla ditta che aveva in appalto il servizio di assistenza nella Rsa. Poi ha lanciato il suo drammatico appello: Si cercano con estrema urgenza 30 unità lavorative tra medici, infermieri e operatori sociosanitari. Hanno bisogno del nostro/vostro aiuto. Un grido di dolore di un sindaco disperato che non è caduto nel vuoto. Un appello che ha scalfito cuori e coscienze.