Coronavirus, Conte: da von der Leyen Ok uso fondi strutturali UE con più flessibilità

Giuseppe Conte ha parlato con Ursula von der Leyen delle iniziative che verranno sottoposte alla Commissione Ue per far fronte all’emergenza coronavirus. Sul tavolo ci sono un piano per il lavoro e la possibilità “per l’Italia e altri Stati di usare i fondi strutturali europei non ancora spesi con la più ampia flessibilità: senza più i vincoli di cofinanziamento nazionale o di particolari destinazioni funzionali o territoriali”, ha detto il premier. tgcom24.mediaset.it