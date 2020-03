Coronavirus, eurodeputati preoccupati per i “migranti” in Grecia

BRUXELLES, 31 MAR – I migranti ed i rifugiati e la situazione alle frontiere esterne della Grecia saranno al centro del dibattito giovedì 2 aprile alla riunione in videoconferenza della commissione per le libertà civili del Parlamento europeo. Gli eurodeputati discuteranno con il governo greco, la Commissione europea, la presidenza croata, Frontex e l’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Ue.

In una nota il Parlamento europeo precisa che mentre le tensioni al confine terrestre greco con la Turchia sembrano essersi attenuate nelle ultime settimane, le preoccupazioni crescono sulle deplorevoli condizioni di vita dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza sovraffollati delle isole del Mar Egeo, in in particolare nel contesto della pandemia globale Covid-19.