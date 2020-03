Coronavirus, Renzi: pensiamo ai migranti, cittadinanza a chi lavora

“Cura Italia incomprensibile fiume di parole – continua Renzi la burocrazia non può vincere sulla Costituzione”. “Ora pensiamo ai meno garantiti. Lavoro nero, immigrati e badanti meritano precise garanzie”. Il senatore di Italia Viva chiede lo stop a mutui e tasse:”ogni tipo di richiesta di denaro va sospesa: tasse, affitti, mutui.

Per l’ex premier il decreto economico contro il virus è incomprensibile:”il governo ha bloccato le libertà di sessanta milioni di italiani ma non è stato capace di bloccare il virus della burocrazia. Il “Cura-Italia” è un incomprensibile fiume di parole. Le autocertificazioni per spostarsi cambiano ogni giorno: facciamo un’autocertificazione in meno e un tampone in più. In momenti così la vita della gente va resa semplice, non complicata, in momenti così la burocrazia non può vincere sulla Costituzione».