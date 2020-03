Spagna: quasi 5000 morti, ospedali al collasso

Il numero dei morti in seguito alla diffusione del coronavirus torna ad aumentare in Spagna con 769 vittime indicate nelle ultime 24 ore. Il bilancio totale dei morti sale così a 4.858. Lo scrive el Pais. La sanità spagnola è arrivata impreparata ad affrontare l’emergenza: mancano dispositivi di protezione, mascherine, posti in terapia intensiva e respiratori. Mancano anche i tamponi.

Si improvvisano ospedali da campo e reparti Covid-19, è una lotta contro il tempo, per far fronte a un nemico invisibile e spietato. A Madrid il palazzo del ghiaccio è stato trasformato in un enorme camera mortuaria mentre l’esercito è impiegato per la sanificazione delle strade e per i controlli dei divieti di circolazione.