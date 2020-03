“Non abbiamo mascherine, non abbiamo saturimetri. Serve aiuto, chiamate l’esercito”

“Non abbiamo mascherine, non abbiamo saturimetri. Ossigeno ne abbiamo ma non sappiamo come trasportarlo a casa di chi ha bisogno. Ci serve aiuto, chiamate esercito, chiamate chi vi pare” Serena Schiavo, farmacista Brescia