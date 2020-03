Coronavirus, Francia e Germania bloccano ancora il materiale protettivo

Condividi

Le forniture di materiale da protezione per il coronavirus dirette in Svizzera sono ancora bloccate in Francia e Germania. Questo nonostante l’indicazione dell’Unione europea di lasciare transitare questa merce vero gli Stati Aels.

Secondo quanto riferiscono oggi le testate di CH-Media, un fornitore francese ha spiegato che il blocco delle esportazioni è ancora in vigore e che per tale motivo non escono maschere sanitarie dal suo magazzino di Lione. Anche in Germania tutto sembra bloccato.

Cosa fa la Seco