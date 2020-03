“Conte, se i nostri figli non avranno da mangiare stia tranquillo che lei non se ne starà a casa”

La disperazione di un padre: “I soldi sono finiti. Conte, se i nostri figli non avranno da mangiare stia tranquillo che lei non se ne starà a casa. Ci sto mettendo la faccia perché arrivati a questo punto non m’interessa se mi arrestano”

