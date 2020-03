Tenta di bloccare pakistano in fuga dalla zona rossa, ucciso 69enne

Fondi – Avrebbe cercato di bloccare un uomo che tentava di uscire dalla zona rossa e quel gesto gli è costato la vita. Questo il primo e sconvolgente quadro dell’omicidio consumato questa mattina a Fondi, in provincia di Latina, dove da giovedì scorso è tutto bloccato per il dilagare del coronavirus. https://roma.repubblica.it

Un contadino di 69 anni, Emilio Maggiacomo, stava lavorando nella sua vigna in via Molelle, in zona San Raffaele, al confine con il vicino Comune di Itri. A un tratto, a bordo di una Lancia Phedra color oro, è sopraggiunto un 44enne di nazionalità pakistana, che vive a Fondi, noto alle forze dell’ordine e coinvolto in traffici di droga. Lo straniero, essendo bloccate anche le stradine di campagna, sembra stesse cercando un modo per uscire da Fondi. Il 69enne gli avrebbe fatto notare che non era possibile e per tutta risposta sarebbe stato coperto di insulti. A quel punto il contadino ha telefonato al figlio, spiegandogli quanto stava accadendo e chiedendogli di avvertire i carabinieri. “Ma ti pare papà che in una situazione del genere disturbiamo i carabinieri per questa cosa”, avrebbe risposto il figlio. Ma quest’ultimo non sarebbe riuscito a finire la frase che il padre avrebbe iniziato a non rispondere più.