“Nazionalizzare tutto per salvarsi, il Mes è incostituzionale”

Il VicePresidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena, intervistato da Claudio Messora per Byoblu24, traccia l’unica strada che secondo lui l’Italia ha oggi per salvarsi: la nazionalizzazione. Il MES? È incostituzionale e la sua ratifica è da considerarsi invalida.

Negli ultimi anni siamo stati venduti alla Francia, alla Germania, alla Cina, mentre hanno tagliato 40mila posti letto negli ospedali. Siamo stati governati da traditori della patria. Vogliono dominarci attravero il possesso di tutte le risorse.

Oggi quello che dobbiamo fare, termina Maddalena, è avere una banca pubblica come la KFW in Germania ed uscire dall’Euro. La soluzione della banca pubblica era già stata proposta, su Byoblu, dall’economista Alberto Micalizzi, per il quale siamo stati “in mano a una banda di venduti e di servi

di Byoblu