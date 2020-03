Matteo Ricci, il sindaco Pd che dileggiava Fontana per la mascherina

Matteo Ricci, sindaco di Pesaro: “Basta panico, oggi è allucinante la mascherina di Fontana”. Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, Presidente ALI Legautonomie locali e Vicepresidente nazionale Anci, sulle difficoltà degli amministratori locali nei comuni in quarantena per l’epidemia di coronavirus. “Adesso abbiamo inquadrato il problema..” “la maschera di Fontana è allucinante..” “Di questa malattia non si muore”

Poi hanno il coraggio di dire: non bisogna strumentalizzare…