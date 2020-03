La Democrazia Cristiana esprime cordoglio per la scomparsa dell’on. Carlo Casini

“Ricordiamo Carlo Casini – dice nel messaggio di cordoglio il Segretario politico della DC Franco De Simoni – come un vero Cristiano, un protagonista impegnato nel cattolicesimo, nella cultura, nella società, ma soprattutto come politico e giurista appassionato, Fondatore del Movimento per la Vita, un grande guerriero sempre in prima linea per combattere le battaglie di tutti noi a favore della la vita. Uno dei pochi che, mentre gli altri si dividevano o si nascondevano, è sempre stato in trincea per combattere le battaglie a difesa dei bambini ancora nel grembo delle loro mamme.”