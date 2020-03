Coronavirus? Sassoli (Pd) festeggia la giornata contro il razzismo

Condividi

David Sassoli (Pd): “La Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale è un promemoria per agire ogni giorno contro l’intolleranza, i discorsi d’odio e la xenofobia. Più che mai abbiamo bisogno di solidarietà. Siamo tutti uguali di fronte a questa crisi.”

The International Day for the Elimination of Racial Discrimination is a reminder to act to tackle intolerance, hate speech and xenophobia every day. More than ever before, we need solidarity. We are all equal in the face of this crisis. #FightRacism

— David Sassoli (@EP_President) March 21, 2020