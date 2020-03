Coronavirus, Germania proteggerà imprese nazionali da acquisizioni straniere

BERLINO / FRANCOFORTE (Reuters) La Germania proteggerà le imprese nazionali da acquisizioni straniere, secondo quanto dichiarato oggi da due responsabili politici, dopo che le valutazioni delle società nella maggiore economia europea sono state ridimensionate dalla pandemia di coronavirus.

I ministri hanno già promesso alle imprese sostegno alla liquidità e hanno introdotto misure per facilitare la riduzione delle ore lavorative, anziché incentivare il licenziamento degli impiegati. Il consiglio dei ministri dovrebbe decidere lunedì su ulteriori misure di sostegno.

L’indice blue chip Dax, che comprende le 30 maggiori società tedesche quotate, ha perso più di un terzo nell’ultimo mese dopo che l’epidemia di coronavirus ha praticamente paralizzato le economie di diversi paesi. Questo ha aumentato il rischio che società straniere cerchino di comprare a sconto loro concorrenti.

“Non ci possono essere tabù. Deve esserci la possibilità di un sostegno statale temporaneo e limitato, così come di partecipazioni e acquisizioni” ha detto il ministro tedesco dell’Economia Peter Altmaier.

Le aziende automobilistiche sono state tra le più colpite dalle conseguenze dell’epidemia, con Daimler, Continental e Volkswagen che hanno perso tra il 44 e il 48% nelle ultime quattro settimane.

Il presidente della Baviera Markus Soeder, a capo della regione dove hanno sede pesi massimi dell’industria come Siemens e BMW, ha affermato che tutte le opzioni legali devono essere esplorate per fermare potenziali offerte d’acquisizione per le società tedesche.

“Se la maggior parte dell’economia della Baviera e della Germania finirà in mani straniere alla fine di questa crisi … allora non si tratterà più solo di una crisi sanitaria, ma di una profonda alterazione dell’ordine economico globale”, ha detto.

“Dobbiamo prepararci per questa eventualità”.